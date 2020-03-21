Еще три известные компании присоединились к борьбе с коронавирусом

Компании Chevrolet, Melissa Group и Collizione Italia присоединились к кампании по борьбе с коронавирусом в Азербайджане. Для этих целей компании перечислили в созданный указом главы государства Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов.

Отметим, что Melissa Group, известна как строительная компания, построившая ряд современных зданий в центре Баку, а также жилых комплексов. Компания первой в Азербайджане обеспечила жильцов купчими до заселения в квартиры.

В свою очередь, компания Performance Center с 1997 года является единственным официальным дилером брендов Chevrolet и Cadillac.

Collizione Italia уже на протяжении 10 лет занимает лидерские позиции в сегменте элитных вещей для дома.