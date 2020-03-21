Работодателей в Азербайджане строго предупредили

Министерство экономики, Министерство труда и социальной защиты, Национальная организация предпринимателей (работодателей) и Конфедерация профсоюзов Азербайджана распространили совместное уведомление для работодателей, сообщает haqqin.az.

В уведомлении указывается, что в условиях расширения географии пандемии коронавируса во всем мире азербайджанское государство осуществляет комплексные и целенаправленные меры по предоствращению распространения вируса и защите населения, а также по минимизированию ущерба национальной экономике, частному сектору, рынку труда и занятости населения.

Для снижения негативного влияния ситуации на мировом энергетическом рынке на макроэкономическую ситуацию в стране, сферу занятости и субъекты предпринимательства главой государства был выделен миллиард манатов. Также был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

В распоряжении главы государства подразумевается сокращение последствий пандемии на бизнес-среду, оказание поддержки со стороны государства субъектам предпринимательства, которые предположительно понесли потери, меры по социальной защите наемных работников и усиление мер по занятости населения.

Таким образом азербайджанское государство обеспечивает своей поддержкой каждого предпринимателя. Однако каждый работодатель должен проявить социальную ответственность, ответственно относиться к вопросам занятости и не допускать сокращения сотрудников.

Госструктуры доводят до сведения работодателей, что, наряду с обеспечением поддержки предпринимателям для снижения отрицательного воздействия пандемии на бизнес-среду, в то же время будут приниматься серьезные меры по отношению к работодателям, которые злоупотребляют возникшей ситуацией и необоснованно увольняют работников.