Оставайся дома и твори!

Самые красивые образцы мировых ремесел, музыки, литературы и живописи создавались дома. Давайте также воспользуемся этим шансом и, сфокусировавшись на позитиве, усилим нашу творческую борьбу с вирусом не выходя из дома!

Министерство культуры Азербайджанской Республики и портал «Креативный Азербайджан» (creative.az) создали инициативу Evdə Qal Evdə Yarat. Чтобы подключиться к инициативе, надо поделиться в сети Facebook постом, в котором показан ваш креативный продукт или занятие, относящиеся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или художественного искусства.

Также к посту надо прикрепить хештег: #EvdəQalEvdəYarat

К инициативе уже подключились известные люди, например, Бахрам Багирзаде:

https://www.facebook.com/100006348362864/posts/2553004688254452/?d=n

Задействуйте свое творчество и внесите вклад в позитив во время пребывания дома! И это также даст вам шанс приобрести ценные подарки.

Если до 30 апреля ваша работа наберет больше всего одобрений, т.е. «лайков», значит вы — один из победителей и вас ждут интересные подарки от Министерства культуры и портала «Креативный Азербайджан».

Победим вирус вместе, оставаясь дома и творя!

Для получения дополнительной информации: http://creative.az/az/post/109

#EvdəQalEvdəYarat #SayNotoCovid #creative.az