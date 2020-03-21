Все кинотеатры в России закроют из-за коронавируса

В России закроют все кинотеатры. Мера вынужденная, она связана с угрозой распространения коронавируса, сообщает Министерство культуры.

Ведомство выпустило рекомендацию для руководства кинотеатров — Минкульт просит приостановить работу кинотеатров с 23 марта.

Ранее, 17 марта, Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры в России. Ограничения введены в отношении театров, музеев, цирков и других культурных учреждений.

Напомним, в России число зараженных составляет 367 человек, 191 из них находятся в Москве. Всего в мире коронавирус подтвержден у свыше 317 тыс. человек в 169 странах, умерли более 13 тыс.