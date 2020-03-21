И министерство Мадата Гулиева перешло на дистанционный режим

На заседании, проходившем при участии министра оборонной промышленности Мадата Гулиева и ответственных сотрудников министерства, были обсуждены вопросы, вытекающие из указаний Оперативного штаба при Кабмине по особому режиму работы с целью борьбы с коронавирусом.

Накануне в Министерстве оборонной промышленности прошло заседание в онлайн-режиме, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Руководство Министерства оборонной промышленности заявляет, что они поддерживают все решения президента Ильхама Алиева по борьбе с коронавирусом и готовы и впредь предпринимать меры для помощи в предотвращении распространения инфекции.

Так, для обеспечения безопасности сотрудников принято решение проводить заседания и совещания в центральном аппарате министерства и подчиненных ведомствах только по телефону и интернет-связи, по возможности организовать дистанционную работу сотрудников, в том числе применение льготных условий к посещаемости сотрудников старше 60 лет и женщин, имеющих на попечении малолетних детей.

Со дня применения в стране особого режима в связи с борьбой против коронавируса со стороны Министерства оборонной промышленности во всех подчиненных ведомствах были проведены превентивные профилактические меры.

В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба все командировки были приостановлены, сотрудникам было рекомендовано ограничить все личные зарубежные поездки, отложены групповые и частные приемы граждан, обеспечено рассмотрение обращений только по электронной и мобильной связи.

На заседании было отмечено, что Министерство оборонной промышленности перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.