В Иране растет число жертв коронавируса

Число заражений коронавирусом в Иране превысило 21,6 тысячи случаев, из них 1685 – со смертельным исходом, сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде.

"За прошедшие сутки в стране выявлено 1028 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день доложено о 21638 случаях заражения коронавирусом. К сожалению, 129 больных скончались, а общее число погибших достигло 1685", - написал он в Twitter.

Не менее 7913 человек выздоровели.