Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.

По их данным, Макрон был недоволен тем, что Великобритания не предпринимает никаких действий для сдерживания распространения коронавируса. «Мы вынуждены были явно пригрозить ему для того, чтобы заставить наконец пошевелиться», — рассказал источник об ультиматуме Джонсону.

После того как Франция запретила бы въезд с территории Великобритании, такие же меры приняли бы и остальные страны Европы, что стало бы «плохой новостью» для политики и экономики королевства, пишет газета.