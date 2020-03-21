Число жертв коронавируса в Турции достигло 30

Количество выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 947 до 1 256, умерших - с 21 до 30. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"На сегодняшний день было проведено 20 345 тестов, из них 1 256 положительные, всего мы потеряли 30 наших пожилых пациентов", - написал Коджа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 267 тысяч случаев заражения в 184 странах, более 11 тысяч скончались.