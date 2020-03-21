МВД о слухах про взятки за проезд в Баку

МВД Азербайджана выразило отношение к распространяемым слухам о том, что зарегистрированных в районах граждан якобы пропускают в столицу за плату в 25 манатов.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, распространенные в соцсетях слухи - ложные и предвзятые.

«Подобные предвзятые сообщения распространяют лица, которые, будучи осведомленными о запрете, безуспешно пытаются проехать на территорию столицы. Поэтому они, распространяя подобные ложные и предвзятые сообщения, пытаются ввести население в заблуждение. К вашему сведению, посты, установленные на дорогах Баку-Газах, Баку-Шамаха и Баку-Губа, находятся под постоянным контролем руководства МВД посредством камер наблюдения. Еще раз призываем граждан соблюдать известные решения Кабинета министров», - сказал он.