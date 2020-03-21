В Чехии скончался первый человек от коронавируса

В Чехии скончался первый человек, заразившийся коронавирусом, пишет Reuters со ссылкой на председателя кризисного штаба страны, замглавы минздрава Роман Прымула.

«Это был 95-летний мужчина со многими заболеваниями. У него не было типичных проявлений коронавируса. Видимо, он умер от иных болезней, но статистически, к сожалению, это первая смерть от коронавируса в Чехии», — сказал Прымула.

В стране коронавирусом заразились 1120 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.