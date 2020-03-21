В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

По его словам, сейчас федеральные власти проводят консультации с законодателями по поводу пакета мер, призванных простимулировать экономику США. Как указал Мнучин, в случае взаимодействия с Федеральной резервной системой будет возможно направить до четырех триллионов долларов.

«Чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», — отметил он.

По мнению министра, необходимо вложить эти средства в экономику сейчас. «Как мы полагаем, если сделать это, мы сможем ее стабилизировать», — заключил он.