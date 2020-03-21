Ученый: Пить алкоголь, чтобы защититься от коронавируса, бесполезно

Пить алкоголь, чтобы защититься от коронавируса, бесполезно, поскольку такие инфекции начинаются не в горле, а в нижней части легких. Об этом заявил профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета Ли Чжун.

Он также добавил, что в крайних случаях протирать руки с целью дезинфекции можно, цитирует эксперта «МК».

Ранее группа ученых из Швейцарии и Германии провела научные исследования, которые показали, что высокая концентрация спирта, присутствующая в обеззараживающем средстве, убивает вирус за 30 секунд. По словам ученых, секрет такой успешной борьбы с COVID-2019 заключается в пропорции этила или пропанола, которых должно быть не меньше 75%.