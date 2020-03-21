В Кюрдамире грузовик насмерть сбил пешехода
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Report, инцидент произошел на участке автомобильной дороги Кюрдамир - Зардаб, проходящем через территорию села Кехюнлю.
Грузовой автомобиль ГАЗ-53, управляемый жителем Кюрдамирского района Сахибом Омаровым, 1963 года рождения, направлявшийся в сторону Кюрдамира, сбил пешехода, личность которого пока не установлена. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Тело погибшего было доставлено в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.
По факту ведется расследование.