ISR Holding тоже поддержал инициативу главы государства

Компания ISR Holding, полностью поддерживая инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, присоединилась к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVİD-19.

Как и ряд других компаний страны, ISR Holding также вносит свою финансовую лепту и перечисляет 250 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом главы государства от 19 марта 2020 года.

Помимо этого, холдинг, придающий большое значение безопасности и благополучию своих сотрудников, несмотря на нелегкий для бизнеса момент, не допустит сокращения рабочих мест в компании. Все сотрудники ISR Holding своевременно получают зарплату.