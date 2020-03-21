Первый канал Грузии: "Женщина в Марнеули заболела после контакта с сестрой из Азербайджана"

В Марнеули четыре дня назад госпитализировали женщину с двойной пневмонией легких. По информации Первого канала Грузии, врачи диагностировали у нее коронавирус.

Согласно информации, женщина находится в Geo Hospital. Глава Марнеульского муниципального центра по контролю и профилактике заболеваний Этер Лаперадзе подтвердил информацию об обнаружении у пациентки коронавируса.

Сообщается, что заразившаяся женщина имела контакт с сестрой, которая приехала из Азербайджана.

В настоящее время эпидемиологи изучают ее контакты.