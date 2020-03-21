Шахрияр Мамедъяров о решении Теймура Раджабова: «Я бы не отказался от турнира претендентов»
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров высказался по поводу решения другого азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова отказаться от участия в турнире претендентов, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.
Напомним, что Раджабов обратился в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) с просьбой перенести турнир претендентов из-за распространения коронавируса. ФИДЕ Теймуру отказала, и тот снялся с соревнования. Место азербайджанского гроссмейстера занял француз Максим Вашье-Ляграв.
В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров заявил, что если бы ему предоставился шанс сыграть в турнире претендентов, то он обязательно принял бы в нем участие, несмотря ни на что.
«14 марта я должен был играть в клубном чемпионате Германии, - написал Мамедъяров в своем фейсбуке. - Я отправился в аэропорт, но, приехав туда, мне поступил звонок. Мой клуб сообщил мне, что матчи Бундеслиги отменены. Я вынужден был вернуться домой.
В этот опасный для Германии момент я был готов отправиться туда, так как дал слово и подписал контракт. Когда мне сказали, что матчей не будет, я одновременно огорчился и обрадовался. Я был рад тому, что всего лишь из-за двухдневного выступления мне теперь по возвращении не придется как минимум две недели находиться на карантине. А расстроился я по той простой причине, что к этим двум партиям в чемпионате Германии я готовился 20 дней.
Похожая ситуация случилась на днях с Теймуром Раджабовым. Турнир претендентов – мечта каждого шахматиста. Во всяком случае для меня это так. На последнем турнире претендентов я занял 2-е место и поставил перед собой цель в следующем цикле постараться выиграть это соревнование. К сожалению, у меня не получилось пробиться в турнир претендентов-2020. Если бы у меня был шанс сыграть в нем, то я, конечно же, поехал бы. Если уж я был готов ехать в Германию, то почему я не должен ехать в Россию? Я на 100 процентов уверен, что поехал бы».
В Екатеринбурге сыграно 5 туров, но все еще существует вероятность того, что турнир может быть приостановлен. О нежелании продолжать выступление открыто заявил российский гроссмейстер Александр Грищук.
«Если турнир претендентов будет приостановлен, то решение Теймура Раджабова, конечно, можно будет считать правильным, - продолжает Шахрияр. - Но если турнир будет сыгран до конца, то проигравшими окажутся азербайджанские шахматы. И это меня очень сильно расстроит. Но еще больше я огорчусь, если такой прекрасно организованный турнир со столь интересными партиями может быть приостановлен. Ведь сейчас весь мир следит за этим соревнованием.
Восьми участникам турнира, моим друзьям-шахматистам я желаю здоровья, и пусть победит сильнейший. Верю, что у меня или у кого-то из наших шахматистов еще будет шанс сыграть в турнире претендентов. Опасность может подстерегать нас везде, а вот успех к нам приходит далеко не всегда!».