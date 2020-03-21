Шахрияр Мамедъяров о решении Теймура Раджабова: «Я бы не отказался от турнира претендентов»

Напомним, что Раджабов обратился в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) с просьбой перенести турнир претендентов из-за распространения коронавируса. ФИДЕ Теймуру отказала, и тот снялся с соревнования. Место азербайджанского гроссмейстера занял француз Максим Вашье-Ляграв.

В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров заявил, что если бы ему предоставился шанс сыграть в турнире претендентов, то он обязательно принял бы в нем участие, несмотря ни на что.

«14 марта я должен был играть в клубном чемпионате Германии, - написал Мамедъяров в своем фейсбуке. - Я отправился в аэропорт, но, приехав туда, мне поступил звонок. Мой клуб сообщил мне, что матчи Бундеслиги отменены. Я вынужден был вернуться домой.

В этот опасный для Германии момент я был готов отправиться туда, так как дал слово и подписал контракт. Когда мне сказали, что матчей не будет, я одновременно огорчился и обрадовался. Я был рад тому, что всего лишь из-за двухдневного выступления мне теперь по возвращении не придется как минимум две недели находиться на карантине. А расстроился я по той простой причине, что к этим двум партиям в чемпионате Германии я готовился 20 дней.

Похожая ситуация случилась на днях с Теймуром Раджабовым. Турнир претендентов – мечта каждого шахматиста. Во всяком случае для меня это так. На последнем турнире претендентов я занял 2-е место и поставил перед собой цель в следующем цикле постараться выиграть это соревнование. К сожалению, у меня не получилось пробиться в турнир претендентов-2020. Если бы у меня был шанс сыграть в нем, то я, конечно же, поехал бы. Если уж я был готов ехать в Германию, то почему я не должен ехать в Россию? Я на 100 процентов уверен, что поехал бы».