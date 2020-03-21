Azercell оказал поддержку 5728 малоимущим семьям
По случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с коронавирусом (COVİD-19) лидирующий мобильный оператор страны Azercell Telekom оказал поддержку группе людей, нуждающихся в особом внимании и заботе общества. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу компании.
Исходя из своей стратегии корпоративной социальной ответственности, компания Azercell в сотрудничестве с Общественным объединением «Региональное Развитие» («Regional İnkişaf» İctimai Birliyi) организовала раздачу наборов продовольственных товаров для 5728 малоимущих семей города Баку, в которых один из членов семьи является инвалидом 1-й группы и получает социальное пособие согласно списку Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Посылки были доставлены адресатам ООО «Азерпочт» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.
Эта инициатива, осуществляемая Azercell и Общественным объединением «Региональное Развитие», направлена на улучшение социального благосостояния уязвимых слоев населения, а также на поддержку мер социальной изоляции государства в области профилактики распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
ООО Azercell Telekom и Общественное объединение «Региональное Развитие» намерены и впредь осуществлять подобные благотворительные инициативы.