Azercell оказал поддержку 5728 малоимущим семьям

По случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с коронавирусом (COVİD-19) лидирующий мобильный оператор страны Azercell Telekom оказал поддержку группе людей, нуждающихся в особом внимании и заботе общества. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу компании.

Исходя из своей стратегии корпоративной социальной ответственности, компания Azercell в сотрудничестве с Общественным объединением «Региональное Развитие» («Regional İnkişaf» İctimai Birliyi) организовала раздачу наборов продовольственных товаров для 5728 малоимущих семей города Баку, в которых один из членов семьи является инвалидом 1-й группы и получает социальное пособие согласно списку Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.