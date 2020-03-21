Группа компаний Yeni Hayat выделила 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Группа компаний Yeni Hayat, поддерживая рекомендации президента Азербайджана Ильхама Алиева по выражению социальной солидарности субъектов предпринимательства с целью предупреждения распространения на территории страны коронавируса (COVID-19) и защиты здоровья граждан, а также оказывая помощь экономике страны, выделила 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом группа компаний Yeni Hayat объявляет о своей солидарности с азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом.