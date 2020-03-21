Группа компаний Yeni Hayat выделила 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Группа компаний Yeni Hayat, поддерживая рекомендации президента Азербайджана Ильхама Алиева по выражению социальной солидарности субъектов предпринимательства с целью предупреждения распространения на территории страны коронавируса (COVID-19) и защиты здоровья граждан, а также оказывая помощь экономике страны, выделила 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу компании.
Таким образом группа компаний Yeni Hayat объявляет о своей солидарности с азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом.
Отметим, что в целях предотвращения распространения инфекции во всех жилых комплексах и коммерческих объектах Группы компаний Yeni Hayat были проведены своевременные профилактические и дезинфекционные работы против коронавируса.
Кроме того, в рамках мер по оперативному соблюдению рекомендаций и распоряжений правительства страны в этом направлении весь персонал жилых, бизнес и коммерческих объектов Группы компаний Yeni Hayat был обеспечен специальными медицинскими масками и перчатками. Все точки регистраций и приемов в подъездах зданий и бизнес центра (ресепшн), наряду с ежедневными дезинфекционными мерами, обеспечены антисептическими растворами.