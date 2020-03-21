Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун - руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19.

"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года", - сказал Чжан во время видеоконференции, организованной китайским генконсульством в немецком городе Дюссельдорфе, сообщает Интерфакс.

"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", - цитирует эксперта гонконгское издание South China Morning Post. Пандемия неизбежно затянется, и когда она будет взята под контроль - этим летом или следующим - будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал он.

"Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными", - сказал Чжан Вэньхун, отметив: "Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить".

По словам эксперта, Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю Праздника весны, что значительно сократило контакты населения.