Мэрия Баку обеспокоена: некоторые дома беззащитны перед коронавирусом

Отдел информации 09:50

По поручению высшего руководства страны Исполнительная власть Баку усилила неотложные меры по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе исполнительной власти, коммунальные службы города переведены на особый усиленный режим. Работы по дезинфекции продолжаются в соответствии с распоряжениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров. В соответствии с этим, различные коммунальные службы столицы, используя специальные дезинфицирующие средства, проводят дезинфекцию во дворах жилых домов, въездных блоках, лифтовых кабинах, лестничных клетках, контейнерных дворах и местах, наиболее часто используемых жителями. При этом блоки и дворы дезинфицируются каждый день, а лифты два раза в день. Городские власти призывают и жильцов соблюдать чистоту и санитарно-гигиенические нормы. Также коммунальщиками проводится дезинфекция в торговых центрах, рынках и крупных моллах.

В мэрии также заявили, что уже на протяжении месяца проводится профилактические и дезинфекционные работы в почти 11,5 тысячах жилых зданий, и значительно сократились интервалы между сеансами санобработки. Однако, в то же время в Баку существует более 2000 кооперативных зданий и жилых комплексов. Из-за того, что эти здания находятся в особой и коллективной собственности, работы по дезинфекции в них должны проводиться за счет руководства кооперативов и жильцов. К большому сожалению, к работам по дезинфекции в этих домах относятся несерьезно, что вызывает серьезное беспокойство у столичных властей. Многие частники перекладывают ответственность на коммунальные службы города и руководствуются своими материальными интересами, а не здоровьем и безопасностью людей. Вместе с тем, в мэрии города заявили, что коммунальные службы оказывают помощь жителям таких зданий и готовы ее оказывать и дальше. Но вместе с тем, жильцы кооперативных домов, находящихся в особой и коллективной собственности должны самоорганизоваться и принять активное участие в работах по дезинфекции своих домов.