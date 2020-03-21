Источник заражения установить не удалось, предполагается, что она заразилась инфекцией на поминках, на которой присутствовали жители этих двух районов.

Два района региона Квемо Картли – Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин после того, как 22 марта у 62-летней жительницы Марнеульского района выявили коронавирус. Об этом заявил на чрезвычайном брифинге, прошедшем в ночь на 23 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Кавказский узел.

По словам Гахарии, врачи-эпидемиологи установили несколько сотен человек, которые также могли заразиться. Они помещены под карантин, но количество тех, кто также мог заразиться, может быть значительно больше.

Жителям разрешено выходить только за покупками – продуктами и медикаментами, а также обращаться за медицинской помощью. В районах запрещено движение транспорта. В исключительных случаях при наличии разрешения врачей жителям разрешат заниматься сельскохозяйственными работами.

В свою очередь Sputnik Грузия пишет, что в указанные районы заходит военная техника, а также грузовики, груженные палатками и спецтехникой.

МВД будет охранять общественный порядок в течение периода карантина в этих муниципалитетах. Силы обороны Грузии будут координировать и защищать специальные контрольно-пропускные пункты в координации с МВД, муниципалитетами Марнеули и Болниси.

Глава Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что жители указанных двух районов не должны покидать их территорию. По его словам, клиника "Гео Больница" в Марнеули будет преобразована в карантинный центр и все жители с температурой должны обращаться в это медицинское учреждение, где они будут проверены на наличие нового коронавируса.

Гамкрелидзе отметил, что в течение 24 часов образцы всех доставленных в больницу будут проверены и при отрицательном ответе жители вернутся к обычному образу жизни. "Там, где есть положительный случай, они останутся в клинике, а затем будут проходить лечение в уже специализированной инфекционной клинике или клинике, указанной для лечения коронавируса", - сказал Гамкрелидзе