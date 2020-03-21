В Китае выздоровели почти 90% зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 5 тысяч 120 человек, сообщил Госкомитет страны по вопросам здравоохранения.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тысяч 93 человек, из них 72 тысячи 703 человека излечились и были выписаны из больниц, это 89,65% от общего числа заболевших, передает РИА Новости.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 тысяч 293 случая заражения, из них 117 с летальным исходом, смертность составила 0,88%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, были выявлены 67 тысяч 800 случаев заражения, 3 тысячи 153 человека скончались, смертность составила 4,65%. При этом в городе Ухань смертность составила 5%.

В целом эпидемия в Китае унесла жизни уже 3 тысяч 270 человек, смертность в среднем по стране составила 4%.