И в России выросло число заразившихся коронавирусом
В России за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 71 человека. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Общее число заболевших в РФ уже составляет 438 человек, передает Медуза.
Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, заявили в оперативном штабе по коронавирусу.
Глава российского правительства поручил создать систему слежения за людьми, контактировавшими с больными COVID-19. Для этого российский премьер предложил использовать данные мобильных операторов.