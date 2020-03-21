И в России выросло число заразившихся коронавирусом

В России за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 71 человека. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Общее число заболевших в РФ уже составляет 438 человек, передает Медуза.

Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, заявили в оперативном штабе по коронавирусу.

Глава российского правительства поручил создать систему слежения за людьми, контактировавшими с больными COVID-19. Для этого российский премьер предложил использовать данные мобильных операторов.