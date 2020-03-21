Премьер Японии: Олимпиада может быть перенесена

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает агентство Kyodo.

По словам Абэ, такой вариант событий возможен в том случае, если проведение игр «в полном формате» будет невозможно.

«Позиция Международного олимпийского комитета соответствует курсу на проведение Олимпиады в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», — цитирует РБК премьера Японии.

Абэ добавил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр, в первую очередь, следует подумать о спортсменах.