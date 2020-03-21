В Италии назвали причину высокой смертности от коронавируса

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии являются демографические особенности страны, где большая доля населения приходится на старшее поколение, а также система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, по числу летальных исходов Италия обогнала Китай, а также Иран и Южную Корею вместе взятых. Смертность в Италии достигает 9% (в северной области Ломбардия до 12%) против средней летальности в Китае 3,8% (5,8% в Ухане и 0,7% в остальных районах Китая), передает ТАСС.