В Италии назвали причину высокой смертности от коронавируса
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии являются демографические особенности страны, где большая доля населения приходится на старшее поколение, а также система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
По данным издания, по числу летальных исходов Италия обогнала Китай, а также Иран и Южную Корею вместе взятых. Смертность в Италии достигает 9% (в северной области Ломбардия до 12%) против средней летальности в Китае 3,8% (5,8% в Ухане и 0,7% в остальных районах Китая), передает ТАСС.
По мнению Corriere della Sera, эти цифры не отражают реальных масштабов заражения, так как с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. При первых случаях после 21 февраля, когда была выявлена локальная вспышка в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия, тесты делались всем контактировавшим с инфицированными лицам. С ростом числа заражений, а также из-за нехватки материалов и персонала было решено тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.
Кроме того, отмечает издание, будучи заболеванием, в основном затрагивающим дыхательные пути, множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения. В связи с этим речь может идти о неблагоприятной экологической обстановке в последние годы в крупных городах на севере Италии, где значительно превышались показатели допустимого содержания вредных частиц в атмосфере. Не последним фактором называется и курение: эксперты заметили, что в наиболее тяжелых случаях больные часто являются курильщиками.