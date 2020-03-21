МВД: Тофик Ягублу избил мужа и жену гаечным ключом

Как заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, около 15 часов, 22 марта, на территории Низаминского района автомобиль Toyota Corolla, управляемый Тофиком Ягублу, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял Эльхан Джабраилов.

«И несмотря на то, что ДТП произошло по вине Тофика Ягублу, он начал конфликт и избил Эльхана Джабраилова и его супругу Джавахир Джабраилову кулаками и гаечным ключом, нанеся им травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», - сказал представитель МВД.

Эхсан Захидов отметил, что по факту в Управлении полиции Низаминского района было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (Хулиганство, с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана, Тофик Ягублу задержан в качестве подозреваемого.

Водитель ВАЗ 2107 Эльхан Джабраилов и его супруга дали показания в качестве потерпевших.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

«Тофик Ягублу ранее трижды задерживался за подобные действия», - сказал Эхсан Захидов.