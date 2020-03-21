В Иране более 200 человек умерли от алкогольного отравления

В Иране в результате массового отравления алкоголем скончались 219 человек. Причиной отравления послужили слухи о лекарственных свойствах спиртных напитков при лечении коронавируса COVID-19, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

По данным Медицинского университета города Тебриз провинции Восточный Азербайджан, в этом районе алкоголем отравились 230 человек, 20 из них скончались. Власти провинции Альборз сообщили о 20 умерших. Еще 63 летальных исхода подтвердили в провинции Хузестан и 66 - в провинции Фарс.

Как сообщил прокурор города Кередж в Альборзе, к такому итогу привела распространенная в соцсетях информация о том, что алкоголь является действенным лекарственным средством от COVID-19.

За последние дни в Иране, в частности, в провинции Фарс, изъяли 50 тысяч литров алкоголя и задержали производителей контрафактного алкоголя.