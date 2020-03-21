Вторая партия азербайджанской нефти отправлена в Беларусь

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила из грузинского порта Супса вторую партию нефти для Беларуси объемом 85 тысяч тонн. Об этом сказал ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Ибрагим Ахмедов.

«Из порта Супса отправлена вторая партия азербайджанской нефти для Беларуси объемом 85 тысяч тонн», - сказал Ахмедов.

Издание «Беларусь сегодня» пишет, что в начале марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел переговоры с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. По итогам переговоров председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что в 2020 году в Беларусь может быть поставлено до 1 млн тонн азербайджанской нефти. В марте SOCAR тремя танкерами экспортирует в Беларусь около 250 тысяч тонн нефти.