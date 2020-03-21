Помпео прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.

Согласно информации, Помпео намерен встретиться с переизбранным на второй срок президентом страны Ашрафом Гани и бывшим главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, который не признает итоги выборов, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с движением «Талибан». США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.