Группа американских сенаторов призвала министра торговли США Уилбура Росса начать расследование в связи с "чрезмерным нефтяным демпингом" со стороны России и Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.

"Мировой нефтяной рынок находится в состоянии хаоса во многом из-за недавних действий Саудовской Аравии и России с целью наводнить рынок беспрецедентными объемами нефти. Эти рыночные манипуляции дестабилизировали экономику и причинили серьезный вред американскому энергетическому сектору", - говорится в письме, опубликованном на сайте председателя комитета Сената по энергетике и природным ресурсам Лизы Мурковски.

Сенаторы отметили, что "мировая экономика уже страдает в результате пандемии, вызванной COVID-19, а действия Саудовской Аравии и России добавили небывалых трудностей американским нефтегазовым производителям и тысячам их работников".

Ранее сенатор Кевин Крамер, который также подписал письмо Россу, призвал президента Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, а также из Саудовской Аравии и других стран ОПЕК.