Нефть дешевеет: Brent - $25

Стоимость контрактов на нефть Brent с поставкой в мае в ходе торгов на ICE Futures Europe опустилась с $26,75 до $24,68 за баррель. После этого нефть немного отыграла потери и на момент публикации стоила примерно $25,82 за баррель.

Таким образом, нефть тестирует минимальные уровни за 17 лет. Так, на прошлой неделе, 18 марта, биржевые торги закончились на отметке $24,88 — минимального уровня по итогам торгового дня с мая 2003 года. Причем по ходу торгов 18 марта Brent опускалась до $24,52 за баррель.

В понедельник на цену Brent повлияло то, что снизилась вероятность сделки между ОПЕК и производителями нефти в США по сокращению добычи, объясняет Bloomberg. 20 марта ОПЕК пригласила комиссара Техасской железнодорожной комиссии (регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона на свое заседание, но уже через несколько часов надежды на соглашение начали рушиться, потому что призывы ограничить добычу его коллеги-регуляторы и нефтедобывающие компании встретили критикой, пишет агентство.

Кроме того, в Сенате США не прошел голосование пакет экстренных мер из-за коронавируса на общую сумму почти $2 трлн. Демократы заблокировали предложения республиканцев, потому что посчитали их слишком нацеленными на крупные компании в ущерб интересам работников.