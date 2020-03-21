США используют суперкомпьютеры для создания вакцины от коронавируса

Правительство США и Министерство энергетики совместно с компанией IBM заявили о намерении создания вакцины против коронавируса с помощью вычислительного ресурса суперкомпьютеров. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

«Сегодня я... объявляю о запуске нового государственно-частного консорциума, организованного Белым домом, Министерством энергетики США и IBM с целью применения американского суперкомпьютерного потенциала для борьбы с китайским вирусом», — цитирует ТАСС американского лидера.

Трамп отметил, что членами консорциума станут в том числе Amazon, Google, Microsoft, Массачусетский технологический институт, NASA и другие организации.

«Как суперкомпьютеры могут помочь нам бороться с этим вирусом? Эти высокопроизводительные вычислительные системы позволяют исследователям проводить очень большое количество расчетов в эпидемиологии, биоинформатике и молекулярном моделировании. Эти эксперименты могут занять годы, если они выполняются вручную, или месяцы, если они выполняются на более медленных традиционных вычислительных платформах», — прокомментировал инициативу руководитель IBM Дарио Джил.