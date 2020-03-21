Дезинфекция подземных гаражей в Баку видео
С целью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVİD-19 продолжается осуществление превентивных мер в сфере городского транспорта, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
Согласно информации, дезинфекция проводится в объектах транспортной инфраструктуры, используемой гражданами. В рамках этих мер специальными растворами была проведена дезинфекция в подземных гаражах на площади Азадлыг и между улицами Мирзага Алиева и Физули.