В Саудовской Аравии ввели комендантский час

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз ввел в королевстве комендантский час, который будет действовать на протяжении трех недель, начиная с вечера 23 марта. С 19:00 до 6:00 следующего дня гражданам запрещается выходить на улицы, сообщает NEWSru.co.il.

"Ответственность за обеспечение комендантского часа возлагается на МВД. Гражданские власти и военное командование обязаны оказать ему полное содействие", - говорится в королевском указе.

Комендантский час не распространяется на тех, кто занят в жизненно важных отраслях, причем как в общественном, так и в частном секторе. Освобождены от него армия, полиция, СМИ, системы здравоохранения, водоснабжения, связи и электроснабжения, финансовый и продовольственный секторы.

Король также призвал граждан в разрешенное время ограничить выход на улицу самыми экстренными случаями, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Минздрав королевства сообщил, что за минувшие сутки в стране выявлено еще 119 носителей коронавируса. Общее число зараженных в СА достигло 511 человек.