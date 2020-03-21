Из-за коронавируса в США освобождают заключенных

Местные власти в США освобождают тысячи заключенных в попытке предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах, сообщает газета Wall Street Journal.

Тюрьмы Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и еще не менее десяти штатов отпускают заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, а также пожилых или больных заключенных из-за опасений распространения коронавируса, передает РИА Новости.

По словам судьи по административным вопросам суда округа Кайахога в штате Огайо Брендана Шихана, двери тюрем не открыты, и всем заключенным не разрешают уходить. Он пояснил, что рассматриваются случаи заключенных «с высоким риском для здоровья», которые совершили преступления небольшой тяжести.

По данным Wall Street Journal, сотрудники исправительных учреждений в Мичигане, Пенсильвании, Нью-Йорке, Вашингтоне и округе Колумбия заразились коронавирусом, из-за этого пришлось ввести карантин среди заключенных. В штате Нью-Йорк более 30 заключенных заразились вирусом.