Пенсионерам Москвы запретили выходить на улицу

Власти Москвы обязали жителей российской столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. По словам мэра города Сергея Собянина, данная мера вводится с целью предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, и будет действовать с 26 марта по 14 апреля, сообщают «Известия».

Отмечается, что для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, представители данной группы граждан получат разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, Собянин обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, а также временно отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, пишет «Газета.ру».