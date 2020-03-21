Пожертвования в Фонд теперь можно делать онлайн посредством карт

В число тех, кто перечисляет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный соответствующим указом президента Азербайджана, входят и физические лица. Помощь переводится на банковский счет, открытый для фонда в филиале Merkezi Международного банка Азербайджана.

Меры, принимаемые правительством Азербайджана для защиты здоровья населения и борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), поддерживаются как отдельными учреждениями, так и индивидуальными лицами.

Чтобы устранить необходимость посещать филиал банка, МБА создал возможность для желающих помочь совершать переводы онлайн под девизом «Будем солидарны, чтобы победить!». Таким образом, граждане могут делать пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом посредством платежных карт по этой ссылке.

Придерживаясь филантропических традиций, которые исторически являются одной из самых прекрасных черт нашего народа, участие отдельных граждан в этом призыве, помощь Фонду поддержки борьбы с коронавирусом являются примером национальной солидарности, единства государства и гражданина, внимания, уделяемого благотворительности в нашем обществе.

Средства, перечисленные в фонд, будут использованы для реализации мер по борьбе с коронавирусом, включая создание медицинских учреждений специального режима, поощрение и финансовую помощь медицинским работникам, улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и. т.д.