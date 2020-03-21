Бизнесмены солидарны с президентом. Göknur Bakı: 200 тысяч на борьбу с новой чумой

Производитель высококачественных электрических кабелей и оборудования ООО Göknur Bakı присоединилось к призыву главы государства и внесло средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Частный сектор показывает небывалую мобилизованность в ответ на призыв президента Ильхама Алиева поддержать мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Азербайджане.

«Мы верим, что превентивные меры против распространения коронавирусной инфекции, проводимые президентом Ильхамом Алиевым, вскоре дадут свои результаты, и в качестве субъекта частного сектора мы, осознавая выпавшую на нас ответственность, в целях поддержки этих мероприятий заявляем о том, что перечислили в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов», - говорится в заявлении компании.

ООО Göknur Bakı действует с 2003 года и производит изоляционные кабели различного вида. Продукция компании известна за рубежом и экспортируется во многие страны.