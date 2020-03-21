Расим Мамедов поддержал воззвание президента: 1 миллион манатов на борьбу с коронавирусом

Флагман азербайджанской металлургической промышленности компания Baku Steel поддержал воззвание президента Азербайджана Ильхама Алиева на усиление социальных мер в борьбе с коронавирусом.

«Если Гейдар Алиев является основоположником азербайджанской государственности и третьей Ресупублики, то продолжатель политики новый лидер нации Ильхам Алиев создал и укрепил устои социального государства, добился экономического расцвета страны. За последние 17 лет материальное благополучие нашего общества, обеспечение социальных прав граждан – главный успех экономической политики президента. Глава государства в каждом своем выступлении ставит во главу угла ценность человеческого капитала. И сегодня все мы, представители азербайджанской промышленности обязаны защитить наш человеческий капитал», - говорится в заявлении председателя Наблюдательного Совета компании Baku Steel Расима Мамедова.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-релиз компании, Расим Мамедов внес пожертвование в размере 1 миллиона манатов в Фонд по борьбе с коронавирусом в Азербайджане.