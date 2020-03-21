Минобороны об увольнении военнослужащих в запас

С учетом того, что в последние дни в социальных сетях ведутся безосновательные обсуждения по поводу увольнения в запас военнослужащих срочной действительной военной службы и вызванного этим беспокойства родителей, в Министерстве обороны сообщили, что в настоящее время никакие изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной действительной военной службы азербайджанской армии не предусмотрены.

«Военнослужащие срочной действительной воинской службы будут отправлены в запас 1 апреля, как и предусмотрено законодательством», - говорится в сообщении Минобороны.