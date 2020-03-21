Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером и ночью местами возможны дожди. Утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, местами интенсивные. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.