AGBank и Чингиз Асадуллаев не остались равнодушными к призыву президента

Azerigazbank (AGBank) присоединился к инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и выделил средства на поддержку мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (Covid-19) в стране.

Таким образом, банк перечислил в созданный указом президента Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 110 тысяч манатов. Решение об этом принял председатель Наблюдательного Совета банка Чингиз Асадуллаев.

Учитывая распространенность коронавируса (COVID-19) в довольно широкой географии, Всемирная организация здравоохранения объявила инфекцию глобальной пандемией. Азербайджан осуществляет последовательные и всесторонние меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и защите здоровья населения.

Активная поддержка со стороны Azerigazbank и других коммерческих структур, предпринимательских субъектов, частных лиц демонстрирует их социальную ответственность и солидарность.