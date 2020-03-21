Госкомитет по градостроительству и архитектуре присоединился к борьбе с коронавирусом

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре присоединился к кампании по поддержке борьбы с коронавирусом.

В сообщении Госкомитета говорится, что от публичного юридического лица «Центр территориально-строительного планирования», находящегося в подчинении Госкомитета по градостроительству и архитектуре, перечислено 200 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Коллектив Госкомитета выражает солидарность с азербайджанским народом в эту трудную минуту.