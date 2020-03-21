Немецкие ученые о возрасте пациентов группы риска при COVID-19

В немецком институте Роберта Коха назвали средний возраст пациентов группы риска при коронавирусе, а также перечислили симптомы, выявленные у больных, передает РИА Новости.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 22 672, скончались, в общей сложности, 86 человек, сообщает ранее в понедельник институт Роберта Коха. Это более чем на четыре тысячи больных больше, чем было зафиксировано в воскресенье.

"Что мы знаем о возрасте больных? Средний возраст лиц, инфицированных вирусом, составляет 45 лет. Средний возраст погибших - 82 года. 57 процентов заболевших — это мужчины... Основные симптомы: у 55 процентов наблюдается кашель, у 40 процентов - температура", - заявил на пресс-конференции в Берлине глава института Коха Лотар Виланд.

Он добавил, что цифры официальной статистики относительно заболевших и умерших от вируса являются неполными, так как "не из всех ведомств всех земель поступила информация".