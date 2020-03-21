Том Хэнкс о самочувствии после заражения коронавирусом
Американский актер Том Хэнкс сообщил об улучшении самочувствия после заражения коронавирусом.
Десять дней назад оскароносный актер заявил, что он и его супруга Рита Уилсон госпитализированы в Австралии. На прошлой неделе пара была выписана из больницы и помещена в карантин.
March 23, 2020
"Привет, народ. После первых симптомов прошло две недели, и мы чувствуем себя лучше", - написал Хэнкс в Twitter.
Актер также одобрительно отозвался о практике домашней самоизоляции.
"Ты никого не заражаешь, и тебя никто не заражает. Это здравый смысл, не так ли?", - добавил он.
В Австралии Хэнкс находился на съемке байопика о жизни Элвиса Пресли. После того, как у него была выявлена инфекция, проект был заморожен на неопределенное время, а его режиссер Баз Лурман проходит домашний карантин вместе с семьей.