Том Хэнкс о самочувствии после заражения коронавирусом

Десять дней назад оскароносный актер заявил, что он и его супруга Рита Уилсон госпитализированы в Австралии. На прошлой неделе пара была выписана из больницы и помещена в карантин.

"Привет, народ. После первых симптомов прошло две недели, и мы чувствуем себя лучше", - написал Хэнкс в Twitter.

Актер также одобрительно отозвался о практике домашней самоизоляции.

"Ты никого не заражаешь, и тебя никто не заражает. Это здравый смысл, не так ли?", - добавил он.

В Австралии Хэнкс находился на съемке байопика о жизни Элвиса Пресли. После того, как у него была выявлена инфекция, проект был заморожен на неопределенное время, а его режиссер Баз Лурман проходит домашний карантин вместе с семьей.