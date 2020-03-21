Дорожная полиция о наказании нарушителей коронарежима

Несмотря на действующий запрет о въезде с 19 по 29 марта в Баку, Сумгаит и Апшеронский район лиц, не прописанных на этих территориях, введенный в связи с ограничением, примененным с целью предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции, часто встречаются случаи перевозки незарегистрированных пассажиров водителями некоторых легковых и грузовых автомобилей, сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев.

Дорожная полиция еще раз просит водителей, чтобы они серьезно соблюдали особый режим во избежание образования пробок на дорогах, в частности, на организованных постах, и для того, чтобы они не привлекались к ответственности, не допускали перевозок пассажиров, не прописанных в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе.

В противном случае перевозка из различных городов и районов республики пассажиров, не имеющих прописки в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, будет расцениваться как нарушение требований ст. 211 Кодекса административных проступков, то есть как нарушение режима борьбы с эпидемией, водителей и пассажиров, нарушивших эти правила, будут штрафовать на сумму от 100 до 200 манатов или наказывать административным арестом сроком до одного месяца.