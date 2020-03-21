В Грузии ограничиваются внутренние пассажирские перевозки

Правительство Грузии вводит новые ограничения, связанные со всеми видами пассажирских перевозок между населенными пунктами, об этом на брифинге в администрации правительства заявил пресс-спикер правительства Ираклий Чиковани.

Ограничения касаются только пассажирских перевозок и не касаются грузовых. Прекращается железнодорожное и автобусное сообщение, из пункта А в пункт Б можно будет добраться только на личном транспорте.

«Новое распоряжение, касающееся приостановления автомобильного и железнодорожного сообщения между городами, вступит в силу сегодня в полночь. Такие меры необходимы для того, чтобы воспрепятствовать быстрому распространению эпидемии на территории страны», - сказал Чиковани.

Ранее правительство предупредило о начале внутреннего распространения коронавируса.