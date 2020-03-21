Генпрокуратура перечислила на борьбу с коронавирусом 857 тысяч манатов

Генеральная прокуратура Азербайджана присоединилась к призыву президента Ильхама Алиева поддержать мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Азербайджане. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, проявляя социальную солидарность, сотрудники Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, районных и городских прокуратур по собственному желанию пожертвовали в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 50% должностных окладов, всего 857 тысяч манатов.