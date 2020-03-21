Premium Bank выделил полмиллиона манатов на борьбу с коронавирусом

Перевод средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный Указом Президента Азербайджанской Республики, продолжает оставаться неотъемлемой частью мер, предпринимаемых с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Premium Bank, как один из ведущих коммерческих организаций в Азербайджанской Республике, в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (COVID-19). Банк перечислил на счет Фонда 500 000 манатов в целях борьбы с вирусом.

Учитывая распространенность коронавируса (COVID-19) в довольно широкой географии, Всемирная организация здравоохранения объявила инфекцию глобальной пандемией. Азербайджан осуществляет последовательные и всесторонние меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и защите здоровья населения.

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