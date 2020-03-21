Nature news писал в 2015 году: «Американские ученые и создали болезнь из вируса летучих мышей»

Новый коронавирус COVID-2019, возникший в китайском Ухане, продолжает охватывать новые страны. Всемирная организация здравоохранения еще на прошлой неделе признала эпидемию коронавируса пандемией, а число заразившихся по всему миру превысило 300 тысяч человек, и эта цифра продолжает неуклонно расти. Большинство ученых склоняется к тому, что новый тип коронавируса имеет естественное происхождение и передался человеку от летучих мышей. Однако есть и те, кто не сомневается в том, что вирус был создан человеком.

Примечательно, что издание Nature News еще в 2015 году писало об успешном лабораторном эксперименте по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, что вызвало среди ученых опасения о непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта. Статью этого издания еще в ноябре 2015 года перепечатал популярный российский информационный портал Lenta.ru.

Согласно данной статье, американские биологи создали «химеру» из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в легких подопытных мышей (для моделирования заражения человека). Ученые доказали, что вирус SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей.

Однако другие вирусологи сомневались, что полученный вывод оправдывает риск эксперимента: ученые же создали новый вирус, который отлично размножается в клетках человека. Более того, они продолжили свою работу даже после того, как в октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на финансирование исследований вирусов гриппа, SARS и MERS (для проекта было сделано исключение).

Авторы исследования были не согласны с этой позицией: если бы не эксперимент, об угрозе вируса SHC014 никто бы не узнал. Все ученые были уверены, что он не способен заражать человека, и только опыт с пересадкой показал, что вирус летучих мышей SHC014 уже преодолел ключевые препятствия и научился проникать в клетки.